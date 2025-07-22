Trabzon'da Gün Batımıyla Görsel Şölen
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımıyla birlikte oluşan etkileyici manzaralar vatandaşların ilgisini çekti. Zağnos Vadisi'ndeki tarihi mekanlar ve yeni açılan Hanife Hatun Camisi akşam saatlerinde muhteşem görüntüler sundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, gün batımıyla gökyüzünde oluşan kızıllık etkileyici manzaralar sundu.
Kentte havaların ısınmasıyla akşam saatlerini dışarıda olan vatandaşlar, gün batımı eşliğinde yürüyüş yaparak vakit geçirdi.
Zağnos Vadisi güzergahındaki tarihi noktalardan Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Kültür Evi, Ortahisar Fatih Camisi ve Valilik binası gün batımı renkleriyle güzel görüntüler oluşturdu.
Öte yandan Pazarkapı Mahallesi'de ibadete açılan 13 bin kişi kapasiteli Hanife Hatun Camisinde de görülmeye değer manzaralar oluştu.
Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel