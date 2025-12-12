Haberler

Trabzon'da görevi kötüye kullandığı iddia edilen doktor tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da görevli doktor C.K., irtikap iddiaları üzerine tutuklandı. Yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alınan doktor, hakimlikteki ifadesinin ardından tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Trabzon'da, görevi kötüye kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan doktor tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca, irtikap iddialarına ilişkin yapılan şikayet üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde görevli doktor C.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

C.K, soruşturma kapsamında dinlenen tanıklar ve toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca dün ifadesi alınan şüpheli, tutuklama istemiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe yapılan sorgusunun ardından C.K, "irtikap" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı

Kazancını ikiye katlamak isteyen girişimcinin taktiği tartışma yarattı
Dehşete düşüren görüntü: İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü

İki kardeşi gözünü kırpmadan öldürdü
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
ABD'de evde doğal gaz patlaması: 6 yaralı

Ev böyle havaya uçtu: Çok sayıda yaralı var
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title