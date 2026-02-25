Göçük altında kalan operatör kurtarıldı

TRABZON'da sahil dolgu alanında meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan iş makinesinin içinde mahsur kalan operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Akyazı Mahallesi'ndeki sahil dolgu alanında özel şirket tarafından yürütülen kazı çalışmaları sırasında, akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle operatör Mustafa Karpuz, yönetimindeki iş makinesiyle toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Karpuz bulunduğu yerden çıkarıldı. Karpuz, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Göçük oluşan alanda güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı