Trabzon'da "Geçmişin Gücüyle Geleceğe Sürdürülebilir Adımlar Projesi" başladı

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen "Geçmişin Gücüyle Geleceğe Sürdürülebilir Adımlar Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, Trabzon Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, İtalya ve Portekiz'in ortak olduğu projenin, Avrupa Birliği destekli Erasmus+KA-210 yetişkin eğitimi işbirliği ortaklığında hayata geçirildiğini söyledi.

Karabina, 18 ay sürecek projenin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kültürel ve manevi değerlere bağlı, gelenek ve tarihe saygılı bireyler yetiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Bu modelin değer odaklı yaklaşımını kültürel miras alanında kayıt altına aldıklarını belirten Karabina, "Yöresel giyim ve el sanatlarımızı, geleneksel dokumalarımızı, motiflerimizi ve yemek kültürümüzü araştırarak, belgelendirerek, tasarlayarak ve üretime dönüştürerek gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Proje kapsamında kültürel birikimi farklı ülkelerle paylaşmayı, kültürlerin deneyimlerini de gözlemleyip eğitim sistemine kurs modülü hazırlamayı hedeflediklerini vurgulayan Karabina, "Atölye çalışması ile anneannelerimizin el emeği sandık kokulu dantel desenlerini seramik çalışmalarla kayıt altına alacağız." diye konuştu.

Programda, eski danteller kullanılarak seramik atölyesi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.