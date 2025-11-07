Trabzon'da Gazze'ye Yardım İçin Hayır Çarşısı Açıldı
Trabzon'un Of ilçesinde, Gazze'ye gönderilmek amacıyla hayır çarşısı açıldı. İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yiyecek, içecek ve giyim ürünleri satışa sunuldu. Kaymakam Eşref Akça, Gazze'ye yardım edenlere teşekkür etti.
Trabzon'un Of ilçesinde geliri Gazze'ye gönderilmek üzere Hayır Çarşısı açıldı.
İlçe Müftülüğü organizesinde Büyük Cami önünde açılan çarşıda, yiyecek, içecek ve giyim ürünleri satışa sunuldu.
Etkinlik alanını ziyaret eden Kaymakam Eşref Akça, Gazze için düzenlenen organizasyonda emeğe geçenlere teşekkür etti.
Akça, "Gazze'de yaşanan acılar hepimizi derinden üzmektedir. Oradaki kardeşlerimize yardım amacıyla Oflu hemşerilerimiz seferber olmuşlar. Hepsinden Allah razı olsun, Allah yardımlarını kabul etsin." dedi.
