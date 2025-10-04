Trabzon'da Gazze İçin Yürüyüş Düzenlendi

TRABZON'da düzenlenen ' Gazze için adalet, Filistin için özgürlük' yürüyüşünde konuşan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak, "Mazlumun yanındayız, zulmün her türlüsüne karşıyız. Gazze'de yaşananlar, sadece o topraklarda yaşayan insanların sorunu değil, tüm insanlığın, her vicdan sahibinin sorumluluğudur" dedi.

Trabzon'da 26 meslek odası ve sivil toplum kuruluşunun desteğiyle 'Gazze Yürüyüşü' düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Atatürk Alanı'nda sona erdi. Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak 'Filistin'e özgürlük', 'Gazze için adalet' ve 'Zulme sessiz kalma' sloganları attı. Yürüyüşün ardından konuşan TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Prof. Dr. Ebru Çolak, "Bugün burada, sadece bir şehrin değil, insanlık vicdanının temsilcileri olarak toplanmış bulunuyoruz. Gazze'de aylardır devam eden ve her geçen gün daha da derinleşen insanlık dramına dikkat çekmek, sesimizi tüm dünyaya duyurmak ve mazlumların yanında durduğumuzu göstermek için bir araya geldik. Gazze'de yaşanan insani kriz, modern tarihin en ağır felaketlerinden birine dönüşmüştür. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere en günahsız masum insanlar, en temel yaşam haklarından mahrum bırakılmaktadır. Evler yıkılmakta, hastaneler bombalanmakta, okullar harabe haline gelmekte ve binlerce aile yerlerinden edilmektedir" ifadelerini kullandı.

'İNSANLIK VİCDANINDA SİLİNMEZ BİR LEKE'

Prof. Dr. Ebru Çolak, Gazze'de yaşananların yalnızca bir insani trajedi olmadığına dikkat çekerek, "Açlık ve kıtlık had safhadadır. İnsanlar temiz içme suyuna bile erişememektedir. Sağlık sistemi tamamen çökmüş, bebek mamaları tükenmiş, ilaçlar bitmiş durumdadır. Ambulanslar bile saldırılara maruz kalmaktadır. Bu durum, insanlık vicdanında silinmez bir leke olarak kalacaktır. Yaşanan bu tablo, yalnızca bir insani trajedi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun, Cenevre Sözleşmelerinin ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin açık ihlalidir. Tüm dünyanın gözü önünde, her gün yüzlerce masum hayatını kaybetmektedir. Bizler, Trabzon'un köklü meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vicdani sorumluluğu üstlenen tüm kesimleri temsilen ve vatansever olarak aşağıdaki talepleri kamuoyuna iletmeyi görev biliyoruz. Çocukların gözlerindeki korku, annelerin gözyaşları, yaralıların çığlıkları ve masum insanların kanı, vicdanları her gün yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Çolak, "Bizler, bu sorgulamayı yapıyor ve taraf olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Mazlumun yanındayız, zulmün her türlüsüne karşıyız. Gazze'de yaşananlar, sadece o topraklarda yaşayan insanların sorunu değil, tüm insanlığın, her vicdan sahibinin sorumluluğudur. Tarih, bu dönemde sessiz kalanları da ses çıkaranları da yazacaktır. Trabzon şehri, tarihi boyunca mazlumların yanında olmuş, haksızlığa boyun eğmemiş, adaletten yana tavır almış bir şehirdir. Bugün de bu onurlu geleneği sürdürüyoruz. Bizler, barışın ve insanlığın yanında olduğumuzu, bugün burada, yarın her yerde göstermeye devam edeceğiz. Hiçbir güç, insanlık vicdanını susturamaz. Hiçbir zulüm, sonsuza kadar süremez" dedi.