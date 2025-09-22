Trabzon'da Gazze İçin Umut Nöbeti Başlatıldı

?Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi, İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na destek olmak için " Gazze'ye Umud, Küresel Sumud Nöbeti" sloganıyla nöbet başlattı.

Trabzon Şehir Müzesi önüne getirdikleri maket gemiye Türk ve Filistin bayrakları asan kadınlar, açtıkları stantlarda kağıttan gemi yaptı.

Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi Başkanı Gülderen Mumcu, yaptığı açıklamada, SUMUD filosu'na destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Mumcu, bu geminin Gazze halkının direncine duyulan saygının ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine verilen desteğin somut bir ifadesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"?Trabzon'da 22 Eylül Pazartesi günü başlatacağımız nöbet, her gün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında, belirlenen alanda sürecektir. Nöbet, Gazze'deki abluka ve sürekli saldırılar nedeniyle yaşanan insani zorluklara dikkat çekmek, dayanışma ruhunu güçlendirmek ve bu sessiz çağrıyı dünyaya duyurmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu nöbete Trabzonlu kadınlar, STK kadın temsilcileri ve Trabzon anneleri olarak başlatıyoruz. Bu anlamlı eylemi, Gazze'ye bir direnişin değil, aynı zamanda umudun ve insanlık için verilen mücadelenin bir simgesi olarak kabul ediyoruz."

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım da etkinliğe gelerek kadınlara destek verdi.