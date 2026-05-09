Trabzon'da akademisyenden Gazzelilere destek için protesto gösterisi

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sağlam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'Gazze ablukası' adlı bir performans gerçekleştirdi. Vücuduna zincir dolayarak 2 saat süren eylemde, Zulüm sona erene kadar çeşitli protestolar yapacağı mesajını verdi.

Trabzon'da, Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Kemal Sağlam, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla "Gazze ablukası" adını verdiği protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Vücuduna zincir dolayan performans sanatçısı Sağlam, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maskesini takan öğrencisiyle Kahramanmaraş Caddesi'nde Uzun Sokak'a kadar yürüdü.

Sağlam'ın yaklaşık 2 saatlik protestosunu çevredeki vatandaşlar izledi.

Kemal Sağlam, gazetecilere, performansı, yaklaşık üç yıldır Gazze'de devam eden soykırımı anlatmak ve çocuk doktoru Hussam Abu Safiya'nın İsrail hapishanelerinde tutsak edilmesine tepki amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Zulüm sona erene kadar çeşitli protestolarla Gazze'de yaşananları anlatmaya devam edeceğini belirten Sağlam, zulmün durması için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
