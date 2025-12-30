Haberler

Trabzon'da fırtınada sahile vuran atıklar temizlendi

Trabzon'da fırtınada sahile vuran atıklar temizlendi
Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fırtınanın ardından denizden gelen atıklar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Ayasofya sahilindeki yürüyüş ve bisiklet yolu yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fırtına sonrası denizin getirdiği atıklar ekiplerce temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün etkisini sürdüren fırtınanın ardından atıklar Ayasofya sahiline vurdu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, koordineli çalışma ile sahil yolunda biriken atıkları temizledi.

Yapılan çalışmanın ardından Ayasofya sahilindeki yürüyüş ve bisiklet yolu vatandaşın hizmetine açıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
