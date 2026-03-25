Haberler

Trabzon'da fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Arsin ilçesindeki bir fındık fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında bir kişi hafif yaralanırken, dumandan etkilenen iki kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde, fındık fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AA muhabirine, yangının ardından çalışanların tahliye edildiğini ifade etti.

Öte yandan, fabrika çevresindeki binaların da güvenlik nedeniyle boşaltıldığı bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, yangından dolayı 1 kişinin hafif yaralandığı, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangına 30 araç ve 60 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Yangının fabrika yakınındaki siloya sıçramaması için mücadele ettiklerini belirten Öztürk, "Onlara sıçratmadan yangını söndürmeye çalıştık. Arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. İçeride fındık, fındık yağı, fındık kabuğu, karton ve ahşaplar bulunuyor. O nedenle söndürme çalışmaları zaman aldı." dedi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

