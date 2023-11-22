Trabzon'da Filistin'e Destek Amacıyla 'Hayır Çarşısı' Açıldı

Trabzon'da kadınların öncülüğünde, Filistin'e destek amacıyla "Hayır Çarşısı" açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Sivil Kadın İnisiyatifi üyelerince Atatürk Alanı'nda kurulan çarşının açılışında, Filistin meselesinde artık kalp ile buğzetmenin bir adım ötesine geçilerek, dil ile düzeltme mecburiyetinde olunduğunu söyledi.

Filistin'e destek için çeşitli panel, konferans ve seminerler düzenlendiğini belirten Yıldırım, "Uluslararası toplantılar yapılıyor ama bunu da aşmak mecburiyetindeyiz artık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu yapma gayreti içerisinde. Uluslararası pek çok alanda bu farkındalığı ortaya koyup Filistin meselesine dikkati çekmek için elinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.

Yıldırım, herkesi imkanları ölçüsünde Filistin'e destek olmaya davet ederek, "Deryada bir damla suyun da mutlaka faydası var. Burada yapılacak olan bütün faaliyetler belki tek başına Filistin'in acılarını dindirmeye yetmeyecek ama biz şunu biliyoruz ki tarafımız belli olsun. Biz Kudüs'ün yanındayız, biz haklıdan yanayız, biz zulmü yapana her zaman karşı çıkarız. Böyle bir çalışma yaptığınız için hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Organizasyonun sorumlularından Canan Keskin de sivil toplum gönüllüleri olarak İsrail'in gerçekleştirdiği zulme sessiz kalmadıklarını dile getirdi.

Filistin halkına destek amacıyla çarşıda 24 Kasım akşamına kadar satış yapılacağını anlatan Keskin, "Trabzon olarak, Gazze halkının acil insani ihtiyaçlarına destek olmak, çocuklarımız ve gençlerimizde Kudüs farkındalığı oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, açılışını gerçekleştirdikleri çarşıdan alışveriş yaparak organizasyona destek verdi.