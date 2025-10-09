Haberler

Trabzon'da Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleşti

Trabzon'da Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığının 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında Trabzon'da 250 fidan dikildi. Öğrenciler, doğanın korunması ve yeşil alanların artırılması hakkında bilgilendirildi.

Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki Hami Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Öğrencilerle fidan diken İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın önemine dikkati çekti.

Uygun ve Yılmaz, öğrencilere içinde fidan tohumu olan kalem hediye etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid Arda Güler'i 'Dokunulmaz' ilan etti

Arda artık "Dokunulmaz"
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.