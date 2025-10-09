Trabzon'da Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleşti

Trabzon'da, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki Hami Yıldırım İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Öğrencilerle fidan diken İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın önemine dikkati çekti.

Uygun ve Yılmaz, öğrencilere içinde fidan tohumu olan kalem hediye etti.