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Trabzon'da Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Trabzon'da Ev Yangını: Maddi Hasar Oluştu
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Akçaabat ilçesinde Ali Öztürk'e ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde Ali Öztürk'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Derviş Altuntaş - Güncel
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