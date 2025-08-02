Trabzon'da Eşini Öldüren Zanlı Sinop'ta Yakalandı

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren ve müdahale eden bekçiyi yaralayan zanlı Ali Eren S, Sinop'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldürüp olaya müdahale eden bekçiyi de yaraladığı gerekçesiyle Sinop'ta yakalanan zanlı tutuklandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Adacık Mahallesi'nde eşi Sinem S'yi (28) silahla öldüren, ihbar üzerine olay yerine gelen bekçi E.E'yi de yaraladıktan sonra kaçan Ali Eren S'nin Sinop'ta olduğunu belirledi.

Zanlı, Trabzon ve Sinop il emniyet müdürlükleri koordinesinde düzenlenen operasyonla, saklandığı kamp alanında kaldığı çadırda gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Trabzon'a getirilen zanlı, Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesinin alınması sonrası adliyeye sevk edildi.

Ali Eren S, cumhuriyet savcılığında sorgulandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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