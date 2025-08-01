Trabzon'da Eşinden Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, eşi tarafından silahla vurulan 28 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Olay yerine giden bekçi, saldırı esnasında yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, olaya müdahale eden bekçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan S.S. (28) ile eşi A.E.S. (30) arasında tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

S.S'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. silahla ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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