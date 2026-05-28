Trabzon'da engellilere 49 tekerlekli sandalye ile 27 akülü araç verildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yıl içinde engellilere 49 tekerlekli sandalye ve 27 akülü araç verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Engelli Araç Tamir Atölyesi'nde 179 engelli aracının bakım ve onarımının yapıldığı, Engelsiz Taksi uygulamasıyla hastane ve kamu kurumları gibi noktalara 1319 sefer düzenlendiği belirtildi.

Yılın 5 aylık döneminde engellilere 49 tekerlekli sandalye ve 27 akülü araç verildiği vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bizim için en temel öncelik, her vatandaşımızın yaşamın her alanına eşit ve erişilebilir şekilde katılabilmesidir. Özel gereksiminli bireylerimizin hayatını kolaylaştıran her adım bizim için büyük bir sorumluluk ve gönül işidir. Bu anlayışla hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz."