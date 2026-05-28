Haberler

Trabzon'da engellilere 49 tekerlekli sandalye ile 27 akülü araç verildi

Trabzon'da engellilere 49 tekerlekli sandalye ile 27 akülü araç verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yılın 5 aylık döneminde engellilere 49 tekerlekli sandalye ve 27 akülü araç dağıttı. Ayrıca Engelli Araç Tamir Atölyesi'nde 179 aracın bakımı yapılırken, Engelsiz Taksi ile 1319 sefer düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince yıl içinde engellilere 49 tekerlekli sandalye ve 27 akülü araç verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Engelli Araç Tamir Atölyesi'nde 179 engelli aracının bakım ve onarımının yapıldığı, Engelsiz Taksi uygulamasıyla hastane ve kamu kurumları gibi noktalara 1319 sefer düzenlendiği belirtildi.

Yılın 5 aylık döneminde engellilere 49 tekerlekli sandalye ve 27 akülü araç verildiği vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bizim için en temel öncelik, her vatandaşımızın yaşamın her alanına eşit ve erişilebilir şekilde katılabilmesidir. Özel gereksiminli bireylerimizin hayatını kolaylaştıran her adım bizim için büyük bir sorumluluk ve gönül işidir. Bu anlayışla hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Enes Sansar
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Google çalışanına “gizli bahis” operasyonu! Gözaltına alındı

Şirket bilgileriyle bahis oynadı, yüz binlerce doları cebe indirdi
Eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı

Ülke şokta! Evinde hükümete ait 2 milyar liralık altın ele geçirildi
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Kabus geri döndü! Sessiz tehlike şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez 'Bilmiyorum' dedi

Konuşmaya damga vurdu! Yarım saatte tam 12 kez aynı kelimeyi kullandı
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi

Korkulan oldu! ABD kenti havadan vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürüp, o halde evde bıraktı