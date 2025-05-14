Trabzon'da Engelliler Haftası Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Trabzon'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü ve etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve engelli yakınları, "Aile Geleceğimiz" ve" 10-16 Mayıs Engelliler Haftası" yazılı pankartlarla Atatürk Alanı'na kadar yürüdü.

Trabzon Vali Yardımcısı Ercan Öter, burada yaptığı konuşmada, verilen birçok teşvik ve desteklerle ailenin daha da güçlendirilmeye çalışıldığını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir genç nüfusa sahip olduğuna işaret eden Öter, "Avrupa ülkelerine baktığımızda nüfusun gittikçe azaldığını artık dışarıdan göçlerle bunun desteklendiğini hepimiz görüyoruz. Bundan dolayı aile kurumunun toplumun temel dinamiklerini koruması açısından korunması gerektiğini, ailenin toplumun geleceği olduğunu hepimiz görüyoruz." diye konuştu.

Her yerde toplumun engellilere göre dizayn edilmesi gerektiğine dikkati çeken Öter, "Onlara yaptıklarımızın bir lütuf olmadığını, bunların temel insan hakları olduğunun bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde hala çok eksiğimiz var. Son 20 yıl içerisinde engelli kardeşlerimize yönelik devletimiz birçok imkanları olmuştur, olmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ise sağlıklı ve güçlü ailelerin toplumların teminatı olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe katılan özel eğitim uygulama okullarındaki öğrenciler şiir okuyup şarkılar seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan programda, jimnastik, halk oyunları ve kolbastı ekipleri de gösterilerini sundu.

Öğrencilerin oluşturduğu mehteran ekibinin konseri ise alandaki vatandaşların beğenisini topladı.