Trabzon'da ekolojik köprü tamamlandı

TRABZON Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Ekolojik Köprü, yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım imkanı sunuyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer alan proje, yeşil alanlarıyla kent estetiğine ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazarkapı mevkiinde yapımı tamamlanan Ekolojik Köprü, şehre modern ve doğa dostu bir ulaşım aksı kazandırdı. Toplam 250 metre uzunluğa ve Türkiye'deki 11'inci Ekolojik Köprü olma özelliğine sahip olan ekolojik köprüde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ile 2 metre genişlikte ve toplam 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Yoğun araç trafiğinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yayalar ve bisikletliler için güvenli ve kesintisiz bir geçiş sağlayan proje, aynı zamanda yeşil alan düzenlemeleriyle kent estetiğine ve ekolojik dengeye katkı sunuyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR'

Yapımı tamamlanan köprüyü inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirirken çevreye duyarlı çözümleri önceleyen yatırımlara büyük önem verdiklerini vurguladı. Bu çalışmanın, yayalar ve bisiklet kullanıcıları için güvenli bir geçiş sağlamanın yanı sıra Trabzon'un yeşil kimliğine de değer kattığını belirten Başkan Genç, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzle tam bir iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz ekolojik köprü, Trabzon'un çevreci ulaşım hedeflerinin somut bir örneğidir. Bisiklet ve yaya ulaşımını teşvik eden bu tür projelerle hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir şehir vizyonunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehrimizin her noktasında insan odaklı, çevreyle barışık projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

