Haberler

Trabzon'da ekolojik köprü tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yapılan Ekolojik Köprü, yaya ve bisikletliler için güvenli bir ulaşım imkanı sunuyor. Proje, şehrin çevresel sürdürülebilirliğine ve estetiğine katkı sağlıyor.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Ekolojik Köprü, yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım imkanı sunuyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer alan proje, yeşil alanlarıyla kent estetiğine ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazarkapı mevkiinde yapımı tamamlanan Ekolojik Köprü, şehre modern ve doğa dostu bir ulaşım aksı kazandırdı. Toplam 250 metre uzunluğa ve Türkiye'deki 11'inci Ekolojik Köprü olma özelliğine sahip olan ekolojik köprüde 4 metre genişliğinde bisiklet yolu, 2 metre genişliğinde yaya yolu ile 2 metre genişlikte ve toplam 500 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Yoğun araç trafiğinin yer aldığı Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yayalar ve bisikletliler için güvenli ve kesintisiz bir geçiş sağlayan proje, aynı zamanda yeşil alan düzenlemeleriyle kent estetiğine ve ekolojik dengeye katkı sunuyor.

'VATANDAŞLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR'

Yapımı tamamlanan köprüyü inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un ulaşım altyapısını güçlendirirken çevreye duyarlı çözümleri önceleyen yatırımlara büyük önem verdiklerini vurguladı. Bu çalışmanın, yayalar ve bisiklet kullanıcıları için güvenli bir geçiş sağlamanın yanı sıra Trabzon'un yeşil kimliğine de değer kattığını belirten Başkan Genç, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzle tam bir iş birliği içinde hayata geçirdiğimiz ekolojik köprü, Trabzon'un çevreci ulaşım hedeflerinin somut bir örneğidir. Bisiklet ve yaya ulaşımını teşvik eden bu tür projelerle hem vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor hem de doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir şehir vizyonunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehrimizin her noktasında insan odaklı, çevreyle barışık projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası

TFF'den Bursaspor'a Leyla Zana cezası
'İntihar etti' demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi

"İntihar" demişti! Hiranur'un ölümünde sevgilisi ifadesini değiştirdi
Mustafa Balbay'ın 'Sanatçı' tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

"Bunlar grup yapıyor" dedi, kadın konuk ne yapacağını bilemedi
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...