Trabzon'da Duvardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, İsmail Sezgin adlı kişi 1,5 metre yüksekliğindeki ihata duvarından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde duvardan düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Uzungöl Glazomat mevkisinde, 1,5 metre yüksekliğindeki ihata duvarı (bahçe veya binayı çevreleyen duvar) üzerinde duran İsmail Sezgin (53) düştü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Sezgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sezgin'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.