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Trabzon'da Duvardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

4 Aralık 2023 16:04 Son Güncelleme: 16:05 Abone Ol

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, İsmail Sezgin adlı kişi 1,5 metre yüksekliğindeki ihata duvarından düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.