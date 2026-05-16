Trabzon'da 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Trabzon'un Yomra ilçesindeki bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde dün akşam yapılan düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 20 kişi, hastanelere başvurdu.

Davetliler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.