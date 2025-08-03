Trabzon'da Denize Girişler Yasaklandı
Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşmasından dolayı denize giriş yasaklandı. Valilik, vatandaşların can güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlerin yasaklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinden dolayı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel