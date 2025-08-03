Trabzon'da Denize Girişler Yasaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşmasından dolayı denize giriş yasaklandı. Valilik, vatandaşların can güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlerin yasaklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinden dolayı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasına alıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.