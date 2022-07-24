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Trabzon'da denize giren genç boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Salim Sarıkoç - Güncel
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Trabzon'da denize giren genç boğuldu

TRABZON'un Araklı ilçesinde denize giren Kadir Alemdar (18), akıntıya kapılarak boğuldu.

TRABZON'un Araklı ilçesinde denize giren Kadir Alemdar (18), akıntıya kapılarak boğuldu.

İlçenin Yalıboyu Mahallesi'nde akşam saatlerinde denize giren Kadir Alemdar, akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu. Sahildekiler tarafından denizden çıkarılan Alemdar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alemdar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.


Demirören Haber Ajansı / Salim Sarıkoç - Güncel

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