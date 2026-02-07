Haberler

Trabzon'da denize düşen kişinin cesedi bulundu

Güncelleme:
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize düşen 20 yaşındaki Mehmet D.'nin cesedi, yapılan aramalar sonucunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denize düşen kişinin cesedi bulundu.

Moloz mevkisinde gece arkadaşıyla sahilde oturan Mehmet D. (20), henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan aramalar sonucu, sabah aynı bölgede gencin cesedine ulaşıldı.

Mehmet D'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
