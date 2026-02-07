Trabzon'da Denizde Cansız Beden Bulundu
Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde denizde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Mehmet Dayısı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TRABZON'da yaşayan Mehmet Dayısı'nın (20) denizde cansız bedeni bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Pazarkapı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Denizde erkek cesedi gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde cesedin, Mehmet Dayısı'na ait olduğunu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Mehmet Dayısı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel