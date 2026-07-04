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Trabzon'da boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi gördüğü hastanede öldü

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2 Temmuz'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Ahmet Efe Piroğlu, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdikten sonra hastanede tedavi altına alınan 17 yaşındaki Ahmet Efe Piroğlu yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Mersin Mahallesi'nden 2 Temmuz'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Piroğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Piroğlu'nun cenazesinin, yarın ilçede kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Derviş Altuntaş
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