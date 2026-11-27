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Trabzon'da, " Trabzon'un İlmi ve Edebi Hafızası: Muallim İbrahim Cudi Efendi Bilgi Şöleni" gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Cudi Efendi'nin vefatının 100. yılında Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, bilim, kültür, eğitim ve fikir hayatında silinmez izler bırakmış bir şahsiyet adına düzenlenen etkinliğe destek vermekten onur duyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çuvalcı, üniversitelerin temel sorumluluklarının yanı sıra şehrin ve mensup oldukları medeniyetin tarihi ve kültürel hafızasına sahip çıkmak olduğunu belirterek, "Trabzon tarih boyunca yetiştirdiği alimler, şairler, sanatkarlar ve mütefekkirlerle Anadolu'nun önemli ilim ve irfan merkezlerinden biri olmuştur. Trabzon'da dünyaya gelen ve yine bu şehirde hayata veda eden Muallim İbrahim Cudi Efendi de bu köklü geleneğin müstesna temsilcilerindendir." dedi.

Cudi Efendi farklı alanlardaki yetkinliği ve çok yönlü şahsiyetiyle dönemin önemli hezarfenlerinden biri olduğunu ifade eden Çuvalcı, Birinci Dünya Savaşı'nın ve Trabzon'un işgal yıllarının ağır acılarına şahitlik eden Cudi Efendi'nin yaşadıkları ve kaleme aldığı eserleriyle şehrin tarihi hafızasına tercüman olduğunu belirtti.

Cihannüma Genel Başkanı Selim Cerrah ise kişilerin hatırlanmasının çok kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Cudi Efendi'nin torunu Dinçer Gürsoy da onun adını hissederek ve ona layık torunlar olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Prof. Dr. Ali Tökel "Medreseden Mektebe, Şiirden Lügate: Bir Taşra Alimini Bugün Okumak" konulu sunumu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, çok sayıda katılımcı ve öğrencilerin yer aldığı programda, 17 ilden 60 akademisyen ve araştırmacının sunacağı 46 tebliğ kitap haline dönüştürülecek.

Kaynak: AA