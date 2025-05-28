Trabzon'da Çocuklar için Ücretsiz Lunapark Etkinliği

Trabzon'da Çocuklar için Ücretsiz Lunapark Etkinliği
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Trabzon'daki İpek Yolu Fuar Alanı'nda 4-10 yaş arası çocuklar için ücretsiz lunapark etkinliği düzenleniyor. 22 Mayıs'ta başlayan etkinlik, 4 Haziran'a kadar devam edecek. Çocuklar, çeşitli oyuncaklardan yararlanarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Trabzon'daki lunaparkta 4-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz etkinlik düzenlendi.

İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki lunaparkta çocuklar için 22 Mayıs'ta başlatılan etkinlik, 4 Haziran'a kadar devam edecek.

Çocuklar, hafta içi 12.00-16.00 saatleri arasında yaş gruplarına uygun salıncak, gondol, tren ve kanguru gibi oyuncaklardan ücretsiz yararlanabilecek.

Lunaparkın yetkilisi Yunus Mercan, geçen sene olduğu gibi bu yıl da sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklar için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Mercan, etkinlikten 4-10 yaş arasındaki çocukların yararlandığını belirterek, "Çocuklar mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz, onlar bizim geleceğimiz." dedi.

Çocuğunu lunaparka getiren Engin Kaya ise "Çocuklar memnun oldular. Gayet güzel, hafta içi tenha olmasından dolayı daha iyi. Çocuklar ve veliler için iyi bir fırsat." diye konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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