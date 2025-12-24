Trabzon'da çocuklara yönelik drama eğitimleri veriliyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocukların sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği drama eğitimleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, 13 Ekim'den itibaren süren eğitimlerde, 7-17 yaş arasında 75 öğrencinin yer aldığı belirtildi.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmalarda, yaratıcı drama, doğaçlama ve rol oynama teknikleri, beden dili ve sesin doğru kullanımı, duygu farkındalığı, kendini ifade etme becerileri, özgüven geliştirme, etkili iletişim ve grup içi uyum çalışmaları gibi eğitimler verildiği ifade edildi.

Açıklamada, drama eğitiminin çocuklar üzerindeki olumlu etkilerine işaret edilerek, "Eğitim süreci boyunca bireysel gelişimin yanı sıra ekip çalışması da desteklenerek disiplinli, güvenli ve aynı zamanda eğlenceli bir eğitim ortamı oluşturuldu. Çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimine önemli katkılar sunan drama eğitimi programımız 18 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.