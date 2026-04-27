Trabzon'da Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ne öğrenciler ilgi gösterdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'ni bir haftalık sürede 185 öğrenciyi ağırladığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerin gelişimine katkı sunmak için oluşturulan Çilekli Mahallesi'ndeki merkeze öğrencilerin ilgi gösterdikleri ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında açılan merkezi, 20-26 Nisan tarihleri arasında çeşitli okullardan 185 öğrencinin ziyaret ettiği kaydedildi.

Öğrencilerin bilim, tasarım ve mutfak atölyelerindeki etkinliklere katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehrimizde yaşayan her bir vatandaşımızın sosyal yaşamına değer katacak projeleri önemsiyor ve hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımızın öğrenirken eğlenmesini sağlamak amacıyla kurduğumuz Çilekli Düşler Köyü Yaşam Merkezi'nde, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, çocuklarımızın öğrenirken keyifli, verimli ve dolu dolu vakit geçirmelerini de sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
