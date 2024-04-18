Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti
Trabzon'un Çaykara ilçesinde Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak da bulundu.
Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti.
Erbek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden seçilen Tok'u makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.
Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak da yer aldı.