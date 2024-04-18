Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak da bulundu.

Trabzon'da Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok'u ziyaret etti.

Erbek, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden seçilen Tok'u makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak da yer aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Hanefi Tok Emre Can Jandarma Trabzon Çaykara Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title