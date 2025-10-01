Haberler

Trabzon'da Bulunan İnsansız Deniz Aracı İmha Edildi

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, güvenlik ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Patlayıcı Madde İmha Timi ile Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı SAS ekipleri, kıyıya çıkarılan insansız deniz aracının bulunduğu alanda sabah saatlerinde inceleme yaptı.

Ekipler, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı çalışmada insansız deniz aracını vinç yardımıyla suya indirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının botu ile Karadeniz açıklarına çekilen insansız deniz aracının, bir süre sonra patlatıldığı görüldü.

Yoroz Limanı'ndan denize açılan balıkçılar tarafından 29 Eylül'de bulunan ve kıyıya getirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli bölgeye çıkarılmış, giriş-çıkışların kapatıldığı liman çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
