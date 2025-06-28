Trabzon'da Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Boğulma Olayı: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Sürmene ilçesinde, serinlemek için denize giren 15 yaşındaki Muhammet Efe Kol, boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan çalışmalarla Kol'un cesedi bulundu ancak kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde Muhammet Efe Kol (15), serinlemek için kuzenleriyle birlikte girdiği denizde boğuldu.

Olay, Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında meydana geldi. Kuzenleriyle denize giren Muhammet Efe Kol, bir süre sonra kayboldu. Karaya çıkan kuzenlerinin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede su yüzeyi ve su altında çalışma başlatan ekipler, Muhammet Efe Kol'u bulup, denizden çıkardı. Ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kol, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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