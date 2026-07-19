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Ayı ile yavrusu ağaca tırmanıp, kiraz yedi; diğeri direkte akıma kapıldı

Ayı ile yavrusu ağaca tırmanıp, kiraz yedi; diğeri direkte akıma kapıldı
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Trabzon'un Maçka ilçesinde anne ve yavru ayı kiraz ağacında meyve yerken, Çaykara'da bir ayı elektrik direğine tırmanıp akıma kapılarak öldü.

TRABZON'un iki ilçesinde yerleşim yerlerine inen ayılar, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Maçka ilçesinde anne ayı ve yavrusu kiraz ağacında meyve yedi, Çaykara ilçesinde elektrik direğine tırmanan başka bir ayı akıma kapıldı.

Trabzon'da yiyecek aramak için yerleşim yerine inen ayılar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maçka ilçesi Galyan Vadisi'nde bulunan Ergin Mahallesi'ne inen yavru ayı ile annesi, bölgedeki kiraz ağacına çıkarak meyve yedi. Ayıların ağaçtaki o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AKIMA KAPILDI

Bir başka ayı da Çaykara ilçesinde görüntülendi. Yerleşim alanına inerek bir elektrik direğine tırmanan ayı, yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan ayı direkte ölürken, olay yine çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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