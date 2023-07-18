Trabzon'da Atatürk Anıtı'na zarar veren kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na gece geç saatlerde zarar veren kişi, polis tarafından yakalandı. Şüpheli, daha önce de suç kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişidir.