Haberler

Trabzon'daki Ahmet Şener Hatıra Parkı yeniden düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da eski bakanlardan Ahmet Şener'in adını taşıyan hatıra parkı, yeniden düzenlenerek açıldı. Vali Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, parkın şehre değer katan bir vefa örneği olduğunu belirtti.

Trabzon'da eski bakanlardan Ahmet Şener'in adını taşıyan hatıra parkı yeniden düzenlendi.

Vali Tahir Şahin, Moloz mevkisindeki parkın açılışında, bir vefa örneği programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Trabzonluların kente olan sevgisini göreve başlayınca anladığını belirten Şahin, başta merhum Ahmet Şener olmak üzere kente değer katan herkese saygılarını sunduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehirde iz bırakan önemli bir şahsiyetin hatırasını yaşatmak adına bir adım attıklarını kaydetti.

Parkın, eski Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu döneminde yapıldığını anımsatan Genç, çevredeki çalışmalar dolayısıyla kullanılamaz hale gelen alanı yeniden düzenlediklerini belirtti.

Trabzon'un tarih, kültür, sanat ve ticaret şehri olduğuna dikkati çeken Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu şehir aynı zamanda yetiştirdikleriyle de ünlü bir şehirdir. O nedenle gelecek nesillerimiz şehre karakterini, duruşunu ortaya koyan ve emek verenleri tanımalıdır. Özellikle ülkemizi o zor şartlarından çıkarak tam bağımsız Türkiye yolculuğunda hem Orman Bakanlığı hem Devlet Bakanlığı yapan kıymetli bir şahsiyeti bu güzel eserle beraber anmak, anlamak ve yaşatmak adına bu işe vaziyet ettik. Hayırlı olsun."

Ahmet Şener'in oğlu iş insanı Mustafa Sani Şener ile kızı Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu da aileleri adına yetkililere teşekkür etti.

Törene, eski bakan Faruk Özak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Cüneyt Zorlu ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum