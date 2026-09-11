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Trabzon'da ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kavaklı Mahallesi Sahil Yolu'nda ağaca çıkan yavru kedinin mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu kediyi ağaçtan güvenli şekilde indirerek Trabzon Hayvan Hakları Derneği yöneticilerine teslim etti.

Kaynak: AA
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