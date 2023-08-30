TRABZON'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENLERLE KUTLANDI

TRABZON'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Trabzon Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kent protokolü ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören sonrası Vali Yıldırım makamında tebrikleri kabul etti.

Burada konuşma yapan Vali Yıldırım, 'Ortak düşüncesi ulusal egemenlik ve tam bağımsızlık olan Türk milleti, 30 Ağustos zaferiyle kendisini tarih sahnesinden silmek isteyen güçlere asla unutamayacakları bir ders vermiş ve hürriyet aşkını dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bir milletin dirilişine zamanın şahit olduğu bu büyük zaferle milletimiz şanlı mazisinden edindiği mukaddes değerlerini ve Anadolu'yu parçalanmaktan kurtarmış esaret altında yaşayan bütün milletlere de benzersiz bir örnek teşkil etmiştir. Bugün İstiklal Savaşı'mızın baş komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, güçlü ve bağımsız bir devlet çatısı altında yaşamamıza vesile olan, 1071'den bugüne kendilerini bu topraklara feda etmiş aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimizi bir kez daha minnet ve şükran duygularımla yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılını kutluyorum'dedi.

Konuşmaların ardından tören Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün genç sporcularının karate gösterisiyle sürdü. Gösterinin ardından asker, jandarma, polis, gaziler, sporcular ve zırhlı araçlardan oluşan kortej geçidiyle tören sona erdi.(DHA)