Trabzon'da 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, otobüsün koltuklarının arka tarafına yapılmış özel bir bölme içerisine saklanmış 26 yabancı uyruklu yakalandı.

Göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edilecek.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.