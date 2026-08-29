Trabzon'da 15 hafız için icazet töreni düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.
Trabzon'un Of ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayan 15 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.
Uğurlu Mahallesi Merkez Camisi'ndeki merasime, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon Müftüsü İsmail Çiçek, Of Müftüsü Yakup Belen, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından hafızlara icazet belgeleri takdim edildi.
Programda, Reisül Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu da vefatının 46'ncı seneidevriyesinde dualarla anıldı.