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Trabzon'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü Töreni Düzenlendi

Trabzon'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü Töreni Düzenlendi
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Trabzon'da 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, eczacılığın önemi vurgulandı. Trabzon Eczacı Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, sağlık güvenliğinin ekonomik güvenlik kadar önemli olduğunu belirtti.

Trabzon'da, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Trabzon Ecza Odası'nda devam eden programda konuşan Trabzon Eczacı Odası Başkanı Özlem Uğurbaş Arslan, 186 yıldır eczacılık mesleğini icra etmeye çalıştıklarını söyledi.

Hastaların en yakın sağlık danışmanlarının eczacılar olduğunu belirten Arslan, bu sene temalarının "Sağlık Uzakta Değil, Eczacınla Yanında" olarak belirlendiği ifade etti.

Sağlık güvenliğinin, ekonomik güvenlik kadar önemli olduğuna işaret eden Arslan, "Ham madde stratejisinden, Ar-Ge yatırımlarına, ihracattan, eczacının rolüne kadar bütüncül bir yol haritası ortaya koymak durumundayız. Ülkemiz, kendi ilacını üretme kabiliyetini artırmak ve uluslararası rekabette yerini güçlendirmek zorundadır. Bunu başarabilmek için kamu, özel sektör ve meslek örgütleri olarak hep birlikte çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Törene, Trabzon Vali Yardımcıları Fatih Kızıltoprak ve Ercan Öter ile eczacılar katıldı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
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