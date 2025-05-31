Trabzon'da 13. Misafir Öğrenci Buluşması Gerçekleşti

Trabzon'da 13. Misafir Öğrenci Buluşması Gerçekleşti
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Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle düzenlenen '13. Misafir Öğrenci Buluşması' etkinliğinde 55 ülkeden öğrenciler bir araya geldi. Katılımcılar, ülkelerine ait yemekleri ve kıyafetleri tanıttı.

Trabzon'da, "13. Misafir Öğrenci Buluşması" 55 ülkeden öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde Atatürk Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yabancı uyruklu öğrenciler, kurulan stantlarda ülkelerine ait yemekleri ve kıyafetleri tanıttı.

AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, öğrencileri Trabzon'da misafir etmenin dünyadaki dostluğa, barışa verilen önemi ortaya koyduğunu belirterek, "Misafirlerimiz memleketlerine gittiklerinde bizim gönül elçilerimiz olacak." dedi.

KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Salimoğlu ise etkinlik sayesinde KTÜ'de okuyan yabancı öğrencilerin kaynaşmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Salimoğlu, 55 ülkeden öğrencinin stantlarda memleketlerini tanıtacağına işaret ederek, "Birlik ve beraberlik sevgisini aşılamak için çalışıyoruz. Amacımız ülkemize gelen öğrencilerimizin akademik eğitimin yanında, daha donanımlı hale gelerek ülkelerine gittiklerinde kalplerinde Türkiye sevdasını oluşturmaktır." diye konuştu.

Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nurettin Kurt da etkinliğin sadece bir buluşma değil, kültürler arası kaynaşma olduğunun altını çizdi.

Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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