Trabzon Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi aileye destek sağlayacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, Ortahisar ilçesindeki ihtiyaç sahibi aileye destek sağlayacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gülbahar Hatun Mahallesinde yaşayan Aysel Yılmaz ve onkoloji hastası kızının, kirada bulundukları konutun tadilata alınması ve çatı katında zor koşullarda yaşamak zorunda kaldıklarının haber alınmasının ardından Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin konuyla ilgili çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Anne ve onkoloji tedavisi için düzenli olarak Ankara'ya giden kızına 2023'den itibaren uçak bileti desteği verildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Kendilerine, evlerinin tadilatı bitinceye kadar belediyemizce otel ya da misafirhanede konaklama teklifi sunulmuş ve ilk etapta bu teklifi kabul eden Aysel Yılmaz, daha sonra bu fikrinden vazgeçerek, gündüzleri dışarı çıkmak zorunda kaldığı zaman kızı E.E'yi komşusuna bıraktığını, otel ya da misafihanede bunu yapamayacağını gerekçe göstermiş ve zaten geceleri çatıda değil komşusunda kaldıklarını, evlerinin tadilatı bitinceye kadar komşusunda kalmaya devam edeceklerini bildirmiştir."

Ailenin yaşam koşullarının sağlıklı ve güvenli hale getirilebilmesi için konutun tadilat sürecinin en kısa sürede tamamlanması adına destek sağlanacağı belirtilerek, "E.E'nin devam eden tümör tedavisi kapsamında aylık 62 bin lira tutarındaki ilaç ve tedavi giderleri, İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde karşılanacaktır. Aileye kira desteği sağlanacaktır. E.E'nin tedavi sürecinde hastaneye ulaşımını kolaylaştırmak için aileye engelsiz taksi hizmeti sunulacaktır. Aysel Yılmaz'a 2017 yılından bu yana sağlanan Kart61 sosyal destek uygulaması devam ettirilecektir. Düzce'de üniversite öğrenimine devam eden büyük kızlarına da burs desteği sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın, sosyal medyada yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesi için zaruri olarak yapıldığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ihtiyaç halinde her vatandaşın yanında olduğu kaydedildi.