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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Taksi Hizmeti Sunuyor

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla 'engelsiz taksi' uygulamasını başlattı. Nisan ayından itibaren 183 vatandaş bu hizmetten faydalanırken, 58 öğrenci de ulaşımını sağlıyor. Engelli vatandaşlar, ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden talep oluşturarak kamu kurumları, hastane, havalimanı ve terminale ulaşım imkanı buluyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi"engelsiz taksi" uygulamasıyla engelli vatandaşlara ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tekerlekli sandalye kullanan engellilere yönelik başlatılan "engelsiz taksi" hizmetinden nisan ayından itibaren 183 vatandaş faydalanırken, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören 58 öğrencinin ve ulaşımını sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "engelsiz taksi"ye ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden (TİKOM) talep oluşturan engelli vatandaşların, kent sınırları içerisindeki kamu kurumları, hastane, havalimanı ve terminale ulaşımları sağlanıyor.

Bu kapsamda, Açık Öğretim Sınavına girmek için "Engelsiz Taksi" hizmetinden yararlanan yürüme engeli Erol Balçın, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmanın öncelikli bir görev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon'da engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir hizmet sunuyoruz. Engelsiz taksi hizmetimiz ile engelli vatandaşlarımız hastane, resmi kurumlar veya başka yerlere rahatlıkla ulaşabiliyor. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların mutluluğunu sağlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz, engelleri birlikte aşacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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