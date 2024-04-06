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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, daire başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, genel sekreter ve daire başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç toplantıda, yürütülen faaliyetler ve yeni dönem planlamaları hakkında brifing aldı.

Belediyenin mevcut durumu ve görev süresi boyunca izleyeceği stratejiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Genç, "Halkımıza söz verdiğimiz icraatlarımızı, çalışmalarımızı ve projelerimizi hayata geçirmek adına bir gayretin içinde olacağız. Allah nasip ederse aldığımız bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek bizim hedefimiz. Şehrimize hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve gururdur." ifadelerini kullandı.

Genç, Büyükşehir Belediyesinin daha etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kararlılıkla çalışacaklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Tüm daire başkanlarıyla işbirliği içerisinde Trabzon'u çok daha modern bir şehir haline getireceğiz. Hem seçim döneminde halkımızla paylaştığımız projeleri hem de bu şehirde yaşayan bütün kesimlerin bizden beklentilerini karşılamak durumundayız. Böyle bir görevimiz, sorumluluğumuz ve zorunluluğumuz var. Allah mahcup etmesin, inşallah bu dönemde güzel işlere hep beraber imza atacağız."

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Kaynak: AA / Güncel

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