Trabzon Belediyesi 70 İtfaiyeciye Sertifika Verdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda hizmet verecek 70 itfaiye personeline sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 aylık deneme süresinin ardından itfaiye personellerinin sertifikalarını almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde, göreve yeni başlayan personellere başarılar diledi.

Genç, belediyenin vatandaşların yaşam standardını daha yukarılara çıkarmak ve daha iyi yaşamalarını sağlamak gibi görevleri olduğunu belirterek, "Her sorunun muhatabıyız, hizmet etmeye çalışıyoruz ama en önemli çalışma alanlarından bir tanesi halkımızın can güvenliğini ilgilendiren hizmetler. Bu manada öne çıkan en önemli birimimiz itfaiyemizdir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini hatırlatan Genç, bölgede yaşanan sel ve heyelanlar gibi tabiat olaylarında itfaiyenin anında olay yerine giderek müdahale ettiğini ifade etti.

Genç, itfaiyecilik mesleğinin kutsal bir görev olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İtfaiye denilince sadece yangın söndürme gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Bir hayvanın canı bile tehlikede olsa mesai arkadaşlarımız oraya yetişmenin gayretinde oluyor. Bir canı kurtarmak için kendi canınızı da riske eden bir vazife. Trabzon itfaiyesi personeli toplamda 343'e ulaştı, iyi bir rakam. Trabzon itfaiyesini sadece Trabzon'da görevli saymıyoruz. Acil bir durum olduğu zaman Karadeniz Bölgesi'nin her tarafında olduğu gibi yurdumuzun her tarafına da ulaşmaya çalışıyoruz."

Genç, konuşmasının ardından yeni itfaiye personellerine sertifikalarını verdi.