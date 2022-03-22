Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan - Haberler

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Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

İhlas Haber Ajansı - Yusuf Genç - Güncel
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- Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan meydana geldi.

- Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

TRABZON - Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan meydana geldi.

Trabzon-Bayburt karayolunun Araklı ilçesi Pervane mahallesi mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelanın getirdiği toprak ve taş parçaları ile karayolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolda uzun kuyruklar oluşurken, ekipler kapanan yolu tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Genç - Güncel

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