Trabzon'da yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma yapılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Bahçecik Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ'nin kent genelinde altyapı sistemlerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir yatırım programını hayata geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, 12 milyon 747 bin lira bedelle ihale edilen "Bahçecik Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi" kapsamında Yeni Cami Sokak, Karaali Caddesi, Refik Cesur Caddesi ve Kukultaş Sokak güzergahlarında, toplam 1837 metre yağmur suyu hattı ile bölgede yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesinin yapılacağı ifade edildi.

Çalışmaların, şehrin mevcut altyapı yükünü azaltması, taşkın risklerini minimize etmesi ve uzun yıllar hizmet verecek dayanıklı bir altyapı oluşturması hedeflendiği belirtilen açıklamada, mahallede yoğun yağış dönemlerinde yaşanan yüzey suyu birikimlerini ve lokal taşkın risklerini azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin kentin geleceği açısından stratejik bir yatırım olduğuna işaret ederek, "TİSKİ olarak sadece arıza odaklı değil, planlı ve tamamen mühendislik esaslarına dayalı bir çalışma yürütüyoruz. Yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımız, Trabzon'un geleceğini güvence altına alacak önemli birer yatırımlardır." değerlendirmesinde bulundu.