Haberler

Trabzon'da yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Bahçecik Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için 12 milyon 747 bin lira bedelle kapsamlı bir yatırım programı başlattı. Çalışmalar, taşkın risklerini minimize ederek yüzey suyu birikimlerini azaltmayı hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) Bahçecik Mahallesi'nde yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ'nin kent genelinde altyapı sistemlerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir yatırım programını hayata geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, 12 milyon 747 bin lira bedelle ihale edilen "Bahçecik Mahallesi Yağmur Suyu Hattı Yapım İşi" kapsamında Yeni Cami Sokak, Karaali Caddesi, Refik Cesur Caddesi ve Kukultaş Sokak güzergahlarında, toplam 1837 metre yağmur suyu hattı ile bölgede yüzey sularının kontrollü şekilde tahliyesinin yapılacağı ifade edildi.

Çalışmaların, şehrin mevcut altyapı yükünü azaltması, taşkın risklerini minimize etmesi ve uzun yıllar hizmet verecek dayanıklı bir altyapı oluşturması hedeflendiği belirtilen açıklamada, mahallede yoğun yağış dönemlerinde yaşanan yüzey suyu birikimlerini ve lokal taşkın risklerini azaltılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin kentin geleceği açısından stratejik bir yatırım olduğuna işaret ederek, "TİSKİ olarak sadece arıza odaklı değil, planlı ve tamamen mühendislik esaslarına dayalı bir çalışma yürütüyoruz. Yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımız, Trabzon'un geleceğini güvence altına alacak önemli birer yatırımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title