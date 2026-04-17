Trabzon'da iki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iki tır ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yabancı plakalı iki tır ve bir otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Dürbınar Mahallesinde çarpıştı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan araç sürücüleri, kentteki hastanelerde hastanede tedavi altına alındı.