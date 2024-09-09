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Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Ailesine Acı Haber Verildi

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesine acı haber ulaştı. 29 yaşındaki şehidin babası Ali Yılmaz ve annesi Havva Ayar, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi, askeri bir törenle yarın Köprübaşı ilçesinde defnedilecek.

IRAK'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ilçeye bağlı Yemişli Mahallesi'nde oturan babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar'a acı haber, yetkililer tarafından verildi. Aile, bekar olan oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

5 kardeşi bulunan şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilip, yarın Köprübaşı ilçesinde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ali Yılmaz Köprübaşı Güncel Piyade Fatih Irak

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