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Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Cenazesi Trabzon'a Getirildi

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Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Törene ailesi ve yetkililer katıldı. Cenaze, yarın kılınacak namazın ardından Köprübaşı ilçesinde toprağa verilecek.

CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) cenazesi, askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar, ağabeyi Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ambulansa taşındı. Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, morga götürüldü.

Şehit Ayar'ın cenazesi, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Köprübaşı ilçesinde toprağa verilecek.

Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Köprübaşı Trabzon Güncel Piyade Fatih Irak

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